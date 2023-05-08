أوكرانيا: انفجار في أوديسا وإنذارات من غارات جوية

المصدر: رويترز

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أكد مسؤول أوكراني أن انفجاراً سُمع في أعقاب هجوم صاروخي استهدف مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود خلال الليل، في حين دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف ومناطق أخرى من البلاد للتحذير من غارات جوية.

وقال سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا على قناته على تليغرام أن هجوماً روسياً شُن على أوديسا.

وذكرت الإدارة العسكرية في كييف على قناتها على تليغرام بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي "الدفاعات الجوية تعمل على أطراف كييف .. ابقوا في الملاجئ لحين انتهاء التحذير من الغارات الجوية".

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية أيضا أن انفجارا وقع في أوديسا تلاه حريق وصوت انفجارات في خيرسون في الجنوب.

ولم يتسن لرويترز‭‭ ‬‬بعد التحقق من هذه الأنباء من مصادر مستقلة.

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