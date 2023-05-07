غرق 16 شخصاً إثر انقلاب قارب بولاية كيرالا الهندية

المصدر: رويترز

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أكد وزير تطوير مصائد الأسماك والموانئ في ولاية كيرالا بجنوب الهند اليوم الأحد أن 16 شخصا على الأقل غرقوا بعد انقلاب قارب في منطقة مالابورام بالولاية.

وأضاف للصحفيين بموقع الحادث أن السلطات تعرفت على 12 جثة، مضيفا أن عدد الغرقى مرشح للزيادة، إذ إن القارب عالق في الطين فيما تجري محاولات لانتشاله لإنقاذ المحاصرين داخله.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تغريدة على تويتر "يؤلمني فقد الأرواح نتيجة حادث القارب في مالابورام بولاية كيرالا".

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