أكبر عدد وفيات بحادث تعدين في بيرو منذ عقدين

المصدر: رويترز

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أعلنت السلطات في بيرو مصرع 27 شخصاً بحريق منجم ذهب صغير جنوبي البلاد.

وأوضحت، اليوم، أن حصيلة القتلى تشكّل أكبر عدد وفيات ناجم عن حادث تعدين منفرد بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ أكثر من عقدين.

وقالت الحكومة المحلية، في بيان، إن قصوراً في إحدى الدوائر الكهربية تسبب في اشتعال الحريق في الساعات الأولى من صباح أمس في إقليم أريكيبا الواقع جنوب بيرو.

وأظهرت صور في وسائل الإعلام المحلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة دخان سوداء تتصاعد من الموقع.

وتدير المنجم شركة يانيكيوا صغيرة الحجم، ولم تردَّ الشركة على طلب للتعليق.

وقال المدعي المحلي جيوفاني ماتوس، للتلفزيون المحلي، اليوم: «توجد 27 وفاة، أكد ذلك مركز شرطة يانيكيوا».

وبيرو هي أكبر منتج للذهب في العالم وثاني أكبر منتجه للنحاس. وبحسب بيانات من وزارة الطاقة والمعادن في بيرو، فإن الحادث هو أكثر حوادث التعدين المنفردة فتكاً منذ سنة 2000.

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