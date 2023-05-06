تحرير 3 طيارين روس مقابل 45 جندياً أوكرانياً

المصدر: د ب أ

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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن عملية تبادل أسرى جديدة بينها وبين أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن ثلاثة طيارين بالقوات الجوية الروسية تم الإفراج عنهم «نتيجة لعملية مفاوضات صعبة».

من جهتها، أعلنت كييف أنه تم الإفراج عن 45 جندياً من الأسر الروسي مقابل ذلك.

وذكر رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك، على تطبيق «تليغرام»، أنه تم الإفراج عن إجمالي 42 رجلاً وثلاث سيدات دافعوا عن ماريوبول حتى سقطت في الربيع الماضي.

وتختلف عملية التبادل هذه عن العديد من العمليات السابقة التي كانت أعداد الروس والأوكرانيين الذين يتم تبادلهم فيها متساوية تقريباً عادة.

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