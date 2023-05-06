"فاغنر" تقبل عرض رئيس الشيشان بشأن باخموت

المصدر: د ب أ

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يتخذ حالياً رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، إجراءات ملموسة لسحب مقاتليه من الجبهة في شرقي أوكرانيا، وذلك وفقاً لما ذكره بيان صدر على تطبيق تليغرام.

وتقول الخدمة الصحفية لبريجوجين، إنه يريد قبول عرض من الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.

وقال رئيس الشيشان قديروف في وقت سابق إن رجالاً من قوات أحمد الشيشانية الخاصة، يمكنهم تسلم مواقع مجموعة فاجنر في بلدة باخموت الأوكرانية التي يحتدم الصراع حولها والاضطلاع بالمهام العسكرية بدلاً من قوات فاجنر في تلك المنطقة.

وبعد مرور أكثر من عام على الحرب الروسية في أوكرانيا، تظهر صراعات على السلطة داخل القيادة العسكرية الروسية.

وشكا بريجوجين أخيراً، وبصورة علنية من نقص الذخيرة وأعلن أمس الجمعة، أنه سيسحب مقاتليه لهذا السبب.

وقد نشر بريجوجين منذ ذلك الحين رسالة موجهة إلى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، يطلب منه إصدار أمر بتسليم المواقع إلى رجال الرئيس قديروف.

وأضافت الرسالة أنه من المفترض أن تكتمل هذه العملية بحلول منتصف ليل الأربعاء (23:00 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء).

ولم يعلق الجيش الروسي، الذي يقاتل في بلدة باخموت إلى جانب "فاجنر" في معارك باهظة الكلفة، على تهديدات بريجوجين واتهاماته.

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