لماذا اختُصر أحد عروض تتويج ملك بريطانيا؟

المصدر: رويترز

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كشف متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية عن السبب وراء اختصار أحد العروض التي كان من المفترض إقامتها خلال تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وأوضح المتحدث، اليوم، أن عرضاً جوياً بطائرات عسكرية للاحتفال بتتويج الملك تشارلز تم تقليصه بسبب الأحوال الجوية.

ومع انخفاض السحب وهطول أمطار فوق قصر بكنغهام، فإن العرض الجوي المقرر له الساعة 1330 بتوقيت غرينتش أجريت تغييرات عليه ليكون بطائرات هليكوبتر وفريق السهام الحمر للاستعراض الجوي التابع لسلاح الجو الملكي.

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