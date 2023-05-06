ويليام يؤدي يمين الولاء لوالده الملك تشارلز الثالث (فيديو)

المصدر: د ب أ

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أدى الأمير ويليام ولي العهد البريطاني يمين الولاء لوالده الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال مراسم تتويج تشارلز ملكاً للمملكة المتحدة اليوم السبت.

وقال ويليام وقد جثا على ركبته أمام والده (74 عاماً): "أنا ويليام أمير ويلز، اتعهد بالولاء لكم، أعدكم بأن ألتزم الصدق والوفاء لكم مدى الحياة بعون الرب".

يذكر أن هذا الطقس جزء مهم من مراسم تتويج الملك.

وسبق ذلك، قيام رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، بوضع تاج القديس إدوارد على رأس تشارلز الثالث خلال مراسم التتويج بكنيسة ويستمنستر في لندن.

الأمير ويليام يؤدي يمين الولاء لوالده الملك تشارلز الثالثhttps://t.co/ZDkpIlSbGv pic.twitter.com/9z9qtUAnjn — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 6, 2023

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