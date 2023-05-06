اعتقال مرشح خاسر في انتخابات الرئاسة في باراغواي

المصدر: رويترز

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أكدت الشرطة في باراغواي على تويتر الجمعة إنها اعتقلت باراغوايو كوباس الذي حل ثالثا في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد الماضي.

وأضافت الشرطة أن الاعتقال جاء بناء على أمر من مكتب المدعي العام.

وكان كوباس قد قاد احتجاجات للطعن على نتائج الانتخابات ودعا إلى إعادة فرز الأصوات على الرغم من أن المنظمات الدولية قالت إنه لا يوجد ما يدعو للتشكيك في نزاهة الانتخابات.

ووجهت لكوباس الذي حصل على 23 في المئة من أصوات الناخبين تهمة "زعزعة السلم" وجرائم أخرى بحسب مذكرة اعتقال صادرة عن مكتب المدعي العام.

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