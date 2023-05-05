روسيا تخلي مناطق أوكرانية على خط الجبهة

المصدر: د ب أ

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كشف مسؤول محلي معيَّن من جانب موسكو في منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، اليوم، أن القوات الروسية تستعد لإخلاء مناطق على خط الجبهة بالمنطقة.

وذكر فلاديمير روجوف، على تطبيق «تليغرام»، أن «سلطات زابوريجيا قررت أن تنقل بشكل مؤقت سكان 18 بلدة بالقرب من خط الجبهة إلى داخل المنطقة بشكل أكبر من جراء القصف الأوكراني المتزايد».

وستكون بلدة إنرهودار، حيث توجد محطة زابوريجيا للطاقة النووية، واحدة من المواقع التي سيتم إخلاؤها، حسبما أفاد روجوف.

كما تم إخطار سكان بلدتي توكماك وبولوهي، وكذلك كاميانكا وروسيفكا، بحزم أمتعتهم للرحيل.

وتقع بعض البلدات، التي تم تحديدها على بعد 40 كيلومتراً خلف خط الجبهة الحالي، غير أنه من المتوقع حدوث هجوم مضاد أوكراني في المستقبل القريب بعد أشهر من الحديث عن استعدادات لهذا الهجوم المتوقع.

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