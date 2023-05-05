نشاط جديد بموقع «بونجي-ري» النووي في كوريا الشمالية

المصدر: د ب أ

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كشف موقع إلكتروني أمريكي معني بتحليل الأنشطة الخاصة بكوريا الشمالية أن صور أقمار اصطناعية حديثة لمنشأة الاختبارات النووية «بونجي-ري» في كوريا الشمالية تظهر نشاطاً جديداً في المنطقة.

وأوضح موقع «بيوند باريليل»، الذي يديره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن، في تقرير صدر أمس، أن الطريق المؤدي إلى الوصول إلى النفق رقم 4 تم استكماله، فيما تم إنشاء مبنيين جديدين، أمام المدخل المنهار، حسب شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وذكر التقرير، الذي استشهد بصور للأقمار الاصطناعية، تم التقاطها في 21 أبريل، أنه على الرغم من أن النشاط، الذي تم رصده أخيراً، ليس مؤشراً قوياً، فإنه من المحتمل أن يتم إجراء الاختبار النووي السابع، الذي طال انتظاره، في منشأة الاختبار النووي «بونجي-ري».

وكانت كوريا الشمالية قد فجرت الأنفاق من رقم 2 حتى رقم 4، في موقع «بونجي-ري» قبل قمتها مع أمريكا في عام 2018 .

غير أنه مع انهيار محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن، تم رصد مؤشرات على أنشطة ترميم في الموقع، من أوائل العام الماضي، وبحلول أغسطس. ويبدو أن النفق رقم 3، قد تم ترميمه.

كانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أبلغت مشرعين، الشهر الماضي، بأن بيونغيانغ ربما تجري تجربتها النووية السابعة للتحقق من الناحية الفنية من إنتاجها الضخم ونشرها لرؤوس حربية نووية، وربما يحدث الاختبار في أي وقت، بناء على قرار القيادة.

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