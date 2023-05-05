زلزال قوي يضرب اليابان

المصدر: د ب أ

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رفعت هيئة الارصاد الجوية اليابانية شدة الزلزال الذي ضرب اليوم الجمعة وسط البلاد من 3ر6 إلى 5ر6درجات على مقياس الزلازل الياباني.

كانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اليوم أن زلزالا بلغت شدته الأولية 3ر6درجات على مقياس الزلازل الياباني، ضرب اليوم الجمعة، مقاطعة ايشيكاوا والمناطق المحيطة بها وسط البلاد، دون تهديد بحدوث بموجات مد عاتية (تسونامي)،بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وأفادت هيئة الأرصاد بأن الزلزال وقع الساعة 42ر2 عصر اليوم بالتوقيت المحلي، وسجل 6درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني، الذي يتكون من سبع درجات ، في نوتو بمقاطعة ايشيكاوا.

ولم يتم رصد أي أمور غير طبيعية في محطة كاشيوازاكي - كاريوا للطاقة النووية في مقاطة نييجاتا القريبة،بحسب شركة طوكيو للطاقة الكهربائية المشغلة للمحطة.

ولم تشر كيودو إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتشهد اليابان زلازل لأنها تقع على "حزام النار "في منطقة المحيط الهادئ الذي يُسجل فيه نشاط زلزالي كثيف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

كان زلزال بقوة 9درجات على مقياس ريختر قد ضرب مقاطعة فوكوشيما في مارس عام 2011 وتسبب في أمواج مد عالية (تسونامي)، أدت إلى حدوث انصهار نووي في مفاعل بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية،.

وأسفر الزلزال عن وفاة أو فقدان قرابة 20ألف شخص ودمار هائل في المقاطعة.

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