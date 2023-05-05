قوات الدعم السريع تعلن تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة إضافية

المصدر: د ب أ

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قالت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الجمعة، إنها مددت الهدنة 72 ساعة إضافية، استجابة لوساطة أمريكية - سعودية، من أجل فتح الممرات الإنسانية، وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم، والوصول إلى مناطق آمنة.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان أوردته على حسابها على موقع "تويتر": "نؤكد قبولنا طلب وقف إطلاق النار والالتزام به. ونعلن ترحيبنا بالمبادرات المحلية والإقليمية والدولية، ونشكر الاتحاد الافريقي، وهيئة التنمية الحكومية (إيجاد) والإمارات، و مصر، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وكل الدول الشقيقة والصديقة الساعية لإيجاد حل للأوضاع الراهنة في بلادنا".

كان الجيش السوداني قد أعلن أيضا عن موافقته على تمديد الهدنة لـ72ساعة إضافية.

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