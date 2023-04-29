شاب يطعن مراهقين خلال مشاجرة في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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طعن شاب مراهقين اثنين عدة مرات بسكين خلال مشاجرة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وذكرت الشرطة والادعاء العام أن أحد المجني عليهما (15 عاماً) حدثت له إصابات خطيرة على حياته ليلة الجمعة/السبت الماضية وخضع لعملية جراحية طارئة، كما تم نقل مرافقه (16 عاماً) أيضاً إلى المستشفى.

ويُعتقد أن الجاني طعن المراهقين عدة مرات في الجزء العلوي من جسديهما.

وقالت الشرطة إن هناك مصاباً ثالثاً (17 عاماً) تعرَّض للكمات في الوجه، وتمكن من مغادرة المستشفى.

وتبحث الشرطة حالياً عن الجاني المحتمل الذي لا يزال غير معروف، وتعكف لجنة جنائية حالياً على تحليل الصور.

وقالت اللجنة إن الشواهد الأولية تشير إلى أن عدد المتشاجرين كان أربعة أشخاص، وأن المشاجرة حدثت أمام إحدى الحانات بعد منتصف الليل. وتبحث الشرطة عن شهود.

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