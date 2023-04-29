حريق بخزان وقود في سيفاستوبول ومسؤول يشير لهجوم طائرة مسيرة

المصدر: رويترز

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قال حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا إن النيران اشتعلت اليوم السبت في خزان وقود في المدينة الساحلية الواقعة في شبه جزيرة القرم فيما يبدو ناجما عن غارة بطائرة مسيرة.

وكتب الحاكم ميخائيل رازفوجاييف على تطبيق تيليجرام للمراسلة "وفقا للمعلومات الأولية، نتج الحريق عن ضربة بطائرة مسيرة".

وتعرضت سيفاستوبول، الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، لهجمات جوية متكررة منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني. واتهم مسؤولون روس كييف بتنفيذ الهجمات.

ولم يرد الجيش الأوكراني على الفور على طلب للتعليق اليوم السبت. ولم تعلن كييف من قبل قط مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا.

وقال رازفوجاييف إنه لم يصب أحد بأذى في الحريق.

وكتب "الوضع تحت سيطرة رجال الإطفاء وجميع الأجهزة التنفيذية".

وتابع "نظرا لأن كمية الوقود كبيرة، فإن محاصرة الحريق ستستغرق وقتا".

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