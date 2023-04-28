بوتين: على روسيا التحرك سريعاً لمواجهة «العدوان الاقتصادي» الغربي

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن على روسيا التحرك سريعا لمواجهة ما أسماه "العدوان الاقتصادي" الغربي، وأن موسكو ستوسع علاقاتها مع دول في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

ويواجه الاقتصاد الروسي تحديات عديدة هذا العام من بينها ضعف الروبل وتراجع عائدات الطاقة وتزايد العزلة في ظل مواصلة الدول الغربية فرض عقوبات على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين أثناء اجتماع لمشرعين روس "اليوم، في مواجهة العدوان الاقتصادي الغربي، يتعين على البرلمان والحكومة وجميع السلطات الإقليمية والمحلية العمل بوضوح وسرعة كفريق واحد متماسك".

وأضاف "لن نسمح لروسيا بأن تعزل نفسها. وعلى العكس، سنوسع علاقات تعاونية عملية قائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة مع الدول الصديقة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا".

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