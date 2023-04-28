بوتين يستثني دولاً «صديقة» من حظر روسي لبيع النفط

المصدر: رويترز

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أفاد الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع اليوم الجمعة مرسوما بإعفاء العقود القائمة مع ما يوصف بالدول والشركات "الصديقة" من الحظر الذي فرضه على مبيعات النفط الروسي ردا على فرض قيود على الأسعار.

ووقع بوتين في ديسمبر مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية بدءا من الأول من فبراير إلى الدول التي تلتزم بسقف الأسعار.

وكانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا قد اتفقت على فرض سقف للسعر عند 60 دولارا لبرميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا اعتبارا من الخامس من ديسمبر الماضي ردا على "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا.

ووقع بوتين اليوم الجمعة على تعديلات على المرسوم الذي أصدره في ديسمبر ليستثني التعاقدات الحالية مع شركات ودول لا تعتبرها روسيا "غير صديقة".

وتواصل روسيا إنتاج النفط وتصديره على الرغم من العقوبات بعدما حولت مسار صادراتها النفطية إلى الصين والهند لتحل محل الأسواق التقليدية في أوروبا.

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