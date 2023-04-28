اندلاع حريق بسفينة جانحة منذ عامين وسط الفلبين

المصدر: د ب أ

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ذكر خفر السواحل الفلبيني أن حريقاً اندلع، اليوم، في سفينة كانت قد جنحت وسط الفلبين في ذروة إعصار، قبل عامين.

وتقطعت السبل بالسفينة «إم.في.دياموند هايووي»، على شواطئ قرية «بونتا إنجانو» في «لابو-لابو سيتي»، على بعد أكثر من 570 كيلومتراً جنوب مانيلا، منذ ديسمبر 2021.

وأضاف خفر السواحل أن العمال بدأوا عملية التخريد المعدنية من السفينة، كجزء من عمليات الإنقاذ، عندما بدأ الحريق.

وأضاف خفر السواحل، نقلاً عن مدير العمليات بالسفينة: «بدأ الحريق من مقدمة السفينة اليمنى، بينما كان العمال يقومون بعملية التخريد المعدنية للسفينة».

وتم إجلاء جميع العاملين الذين شاركوا في عمليات التخريد بأمان، من السفينة.

والسفينة «دياموند هايووي» واحدة من أكثر من 100 سفينة، غرقت أو جنحت، خلال ذروة إعصار «راي» في ديسمبر 2021، بوسط الفلبين.

ولقي أكثر من 400 شخص حتفهم في الإعصار.

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