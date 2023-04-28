تحطم مروحيتين أمريكيتين خلال تدريبات في ألاسكا

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الأميركي أن طائرتين مروحيتين هجوميتين تابعتين له تحطمتا خلال مشاركتهما في تدريبات عسكرية في ألاسكا الخميس، في ثاني حادث من نوعه بأقل من شهر.

وأفاد بيان للفرقة 11 المحمولة جوا في الجيش الأميركي إن مروحيتين من طراز "آي أتش-64 آباتشي" تحطمتا اليوم "بالقرب من هيلي في ألاسكا خلال عودتهما من رحلة تدريبية، وقد توجهت فرق الإنقاذ إلى الموقع".

وأضاف البيان أن "الحادث قيد التحقيق وسيتم الكشف المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة"، مشيرا إلى عدم توافر معلومات فورية عن حالة الطيارين.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب حادث مماثل أواخر مارس حين تحطمت طائرتان مروحيتان للجيش الأميركي من طراز "بلاك هوك" خلال رحلة تدريبية في كنتاكي، ما أسفر عن مقتل جميع الجنود التسعة الذين كانوا على متنيهما.

وسجلت حوادث عدة أخرى لطائرات عسكرية أميركية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني الأميركي في حادث تحطم طائرة "بلاك هوك" في ولاية تينيسي خلال تدريب في ألاباما في فبراير الماضي.

وقال محققون إن أربعة من مشاة البحرية الأميركية قتلوا العام الماضي خلال تدريب في النروج عندما تحطمت طائرتهم من طراز "في-22بي أوسبري" بعد اصطدامها بجبل.

وتم إنقاذ اثنين من طياري البحرية الأميركية بعد تحطم طائرتهم من طراز "تي-45سي غوشوك" خلال تدريب فوق حي سكني بالقرب من فورث وورث في تكساس عام 2021. وتمكن الطياران من القفز بالمظلة.

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