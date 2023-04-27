روسيا ترحب بالمكالمة بين الرئيسين الصيني والأوكراني

المصدر: رويترز

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قال الكرملين اليوم الخميس إنه يرحب بأي شيء قد يساهم في إنهاء الصراع في أوكرانيا، وذلك ردا على سؤال حول رأي روسيا في المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء.

لكن الكرملين قال إن روسيا لا تزال بحاجة لتحقيق أهداف "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وتحدث الرئيسان الصيني والأوكراني أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير العام الماضي، ليتحقق بذلك أحد أهداف كييف التي سعت علانية منذ أشهر لإجراء مثل هذه المحادثات.

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