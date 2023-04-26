الصحة العالمية تتوقع مزيداً من الوفيات في السودان بسبب نقص الخدمات

المصدر: رويترز

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم "الأربعاء" إن المنظمة تتوقع المزيد من الوفيات في السودان بسبب تفشي الأمراض ونقص الخدمات الضرورية في ظل القتال العنيف.

وأضاف "بالإضافة إلى الوفيات والإصابات الناجمة عن النزاع نفسه، تتوقع منظمة الصحة العالمية المزيد من الوفيات بسبب تفشي الأمراض ونقص الغذاء والمياه وتعطل الخدمات الصحية الضرورية بما في ذلك التطعيم".

وأوضح أن 16 بالمئة فقط من المرافق الصحية تعمل في العاصمة السودانية.

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