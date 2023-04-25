ميدفيديف: ربما نكون على شفا حرب عالمية جديدة

المصدر: رويترز

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حذر الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف اليوم الثلاثاء من أن العالم ربما يكون على شفا حرب عالمية جديدة ونبه إلى أن احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد أيضا.

وقال حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر في موسكو "العالم مضطرب ومن المحتمل جدا أن يكون على شفا حرب عالمية جديدة".

وتابع أنه يمكن تفادي مثل هذه الحرب العالمية الجديدة، لكنه قال إن احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد وبصورة جدية أكثر من المخاوف المرتبطة بتغير المناخ.

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