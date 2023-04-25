الكرملين يكشف حقيقة وجود شبيه لبوتين يظهر في المناسبات العامة

المصدر: د ب أ

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رفض الكرملين تلميحات بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه شخص شبيه يحل محله في الظهور العام.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للشباب في حدث تعليمي في موسكو يوم الاثنين: "ربما سمعتم أنه من المفترض أن يكون لدى بوتين العديد من البدلاء الذين يعملون بدلا منه أثناء جلوسه في مخبأ. هذه كذبة أخرى".

وأضاف: "إنكم ترون أي نوع من الرؤساء لدينا. لقد كان (بوتين) ولا يزال نشطا للغاية. نحن الذين نعمل معه بالكاد نستطيع مجاراته".

وتأتي تعليقاته بعد تلميحات متكررة بأن بوتين يمثله في الواقع شخص يظهر بدلا منه في الأماكن العامة. وجاءت أحدث التلميحات بعد أن ورد أن بوتين سافر إلى أوكرانيا لزيارة مناطق الحرب التي ضمتها روسيا.

وقال أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، الأسبوع الماضي: "لم يكن هذا بوتين الحقيقي".

وفي ذلك الوقت، رفض الكرملين تصريحه.

ولا يوجد دليل على ظهور شخص بديل في مناسبات بوتين الرسمية.

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