الحكومة البريطانية تدرس خيارات لإجلاء مواطنينها من السودان

المصدر: د ب أ

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تقوم الحكومة البريطانية "بدراسة كل خيار ممكن" لإجلاء المواطنين البريطانيين من السودان- إلا أنه لا توجد خطة فورية للقيام بذلك حتى الآن، حسبما قال وزير حضر اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية البريطانية "كوبرا" الذي عقده رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وتم إعداد السفينتين "ار اف ايه كارديجان" و"اتش ام اس لانكاستر" كخيارين للمساعدة في إجلاء المواطنين البريطانيين من المنطقة، حيث لا يزال هناك ما لا يقل عن ألفين منهم ، بعد إجلاء الدبلوماسيين البريطانيين.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) إن فريقا من القوات البريطانية توجه إلى بورت سودان لاستكشاف الخيارات لأي مهمة لإنقاذ المدنيين.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية أندرو ميتشل الذي حضر اجتماع لجنة كوبرا الذي عقده رئيس الوزراء في وقت سابق اليوم الاثنين ،إن الوزراء يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المواطنين البريطانيين في السودان إذا كان هذا ممكنا.

ولكنه حذر من أنه لم يتم وضع خطة ملموسة بعد وحث الرعايا البريطانيين على البقاء داخل منازلهم إلى أن يتم إبلاغهم بعكس ذلك.

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