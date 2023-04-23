الاتحاد الأوروبي يجلي وفده في السودان

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الأوروبي إجلاء وفده من العاصمة السودانية الخرطوم، وفق ما أعلنه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تويتر.

وقال بوريل إن سفير الاتحاد الأوروبي أيدان أوهارا، الذي تعرض لهجوم في وقت سابق من الأسبوع خلال الاضطرابات العنيفة منذ نهاية الأسبوع الماضي، سيواصل العمل من السودان.

وأضاف بوريل في تغريدة على تويتر إنه "مرتاح" لأن عملية الإجلاء تمضي قدما بدعم من الخدمة الدبلوماسية الفرنسية والجيش الفرنسي وجيبوتي.

وقال: "ما زلنا ملتزمين بإسكات البنادق ومساعدة جميع المدنيين الذين بقوا في الخلف".

وحث بوريل اليوم الأحد، كلا من قادة الفصائل العسكرية المتناحرة في السودان، على إعلان وقف لإطلاق النار.

وقال بوريل على تويتر إنه تحدث إلى الرئيس الفعلي قائد الجيش في السودان، عبدالفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع.

كما قال إنه شدد في محادثاته "على الحاجة إلى حماية المدنيين" في السودان حيث تدور معارك عنيفة هناك منذ أكثر من أسبوع.

كما دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى توفير ضمانات لعملية إجلاء آمن لمواطني الاتحاد الأوروبي من السودان.

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