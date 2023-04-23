مسؤول أوكراني: يجب إنفاق 1% من ناتج داعمينا الإجمالي على تسليحنا

المصدر: د ب أ

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قال نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، السبت، إنه على الرغم من امتنان أوكرانيا للمساعدات العسكرية الأجنبية، إلا أن بلاده في حاجة إلى مساعدات "أكثر بعشر مرات" على الأقل من داعميها الغربيين.

ودعا ميلنيك وهو سفير أوكرانيا السابق لدى ألمانيا، حلفاء أوكرانيا إلى إنفاق 1% من الناتج المحلي الإجمالي على الأسلحة العسكرية لأوكرانيا، وهو ما سيكون زيادة هائلة في المساعدات.

وكتب ميلنيك عبر تويتر: "ممتنون لحلفائنا على مساعدتهم العسكرية. لكنها لا تكفي. تحتاج أوكرانيا مساعدات أكثر بعشر مرات لإنهاء الغزو الروسي في العام الجاري".

وفي حالة ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، سيمثل هذا أكثر من 39 مليار دولار. لكن الدبلوماسي الأوكراني قال إن هذه المبالغ أقل مما كان ينفقه الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية.

ووفقاً لميلنيك قدم داعموا أوكرانيا أسلحة وعتاداً بما إجماليه نحو 55 مليار دولار كمساعدات حتى الآن.

وجاءت تعليقات ميلنيك في نفس اليوم الذي قامت فيه أسبانيا بشحن أول ست دبابات قتالية رئيسية من طراز "ليوبارد 2 إيه4" على متن سفينة متجهة إلى أوكرانيا، وهي الدفعة الأولى من الدبابات الألمانية الأقدم التي تعهدت مدريد بإرسالها دعماً لكييف في القتال ضد الغزو الروسي المستمر.

وتم شحن الدبابات على متن سفينة نقل في ميناء مدينة سانتاندير في شمالي إسبانيا مع 20 مدرعة خفيفة لنقل الجند. كما سيتم إرسال أربع دبابات أخرى من طراز ليوبارد "2 إيه4" - والتي خرجت من الخدمة في الجيش الإسباني منذ أكثر من عقد ــ إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن الدبابات خرجت من الخدمة وظلت في مستودع بالقرب من سرقسطة منذ عام 2012.

وتم تجديدها بشكل كبير قبل أن يتم شحنها واختبارها لاستخدامها في أوكرانيا. وفي الأسابيع القليلة الماضية، تم تدريب 55 أوكرانياً على استخدام دبابات ليوبارد في إسبانيا.

يذكر أن لدى إسبانيا ما إجماليه 347 دبابة من طراز ليوبارد 2. ومن بينها 108 دبابات من طراز "2 إيه 4" القديم و 239 من طراز "2 إيه6" الأحدث.

ورفضت مدريد حتى الآن شحن أي من الطرز الأحدث والأكثر تقدماً إلى أوكرانيا، بحجة أن جيشها يحتاجها.

ويأتي إرسال أول دفعة من الدبابات الإسبانية بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال دبابات أبرامز إلى ألمانيا في الأسابيع المقبلة لتدريب الجنود الأوكرانيين.

والتقى أوستن بحلفاء غربيين في مجموعة الاتصال الأوكرانية بقاعدة رامشتاين الجوية العسكرية الأمريكية في ألمانيا يوم الجمعة، وكانت شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا هي النقطة المحورية للمحادثات.

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