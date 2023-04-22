روسيا تطرد أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانياً

المصدر: رويترز

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أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستطرد أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانياً.

وجاء القرار الروسي في الوقت الذي قالت فيه برلين إن دبلوماسيين من روسيا غادروا ألمانيا.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية إن برلين وموسكو تواصلتا حول حجم التمثيل الدبلوماسي لكل منهما خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيراً إلى أن وصول طائرة تابعة للحكومة الروسية إلى برلين مرتبط بهذا الأمر.

وأضاف المسؤول: «رحيل موظفي السفارة الروسية اليوم مرتبط بهذا».

وأحجمت وزارة الخارجية الألمانية عن الإفصاح عن عدد الدبلوماسيين الروس المغادرين.

وتوترت العلاقات بين موسكو وبرلين، التي كانت أكبر مشترٍ للنفط والغاز الروسيين، منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير 2022 وردّ الغرب بفرض عقوبات عليها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، تعليقاً على طرد ألمانيا دبلوماسييها: «ندين بشدة تصرفات برلين هذه التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية».

وأضافت أن طرد الدبلوماسيين الألمان «رد بالمثل» على برلين، وأنها ستحدّ بشكل كبير من العدد الأقصى لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية.

وقالت إن موسكو أخطرت السفير الألماني في موسكو بتلك الخطوات خلال محادثات في الخامس من أبريل.

وأفادت صحيفة «بيلد» اليومية الألمانية بأن روسيا أبلغت 34 من أصل 90 دبلوماسياً ألمانياً متبقين في موسكو بأن عليهم المغادرة.

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