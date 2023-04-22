روسيا ترد بالمثل على طرد جماعي لدبلوماسييها من برلين

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت إن روسيا قررت الرد بالمثل على الطرد الجماعي لدبلوماسييها من برلين.

وأضافت "اتخذت السلطات الألمانية قرارا بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا. ندين بشدة تصرفات برلين هذه التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية".

ولم تكشف عن عدد الدبلوماسيين الذين يتعلق بهم القرار.

وتوترت العلاقات بين موسكو وبرلين، التي كانت أكبر مشتر للنفط والغاز الروسي، منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير 2022 ورد الغرب بفرض عقوبات عليها.

وقالت الوزارة "ردا على تصرفات برلين العدائية قرر الجانب الروسي طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا وكذلك الحد بشكل كبير من العدد الأقصى لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في بلادنا".

وأضافت أنه تم إخطار السفير الألماني في موسكو بهذه الخطوات في الخامس من أبريل .

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