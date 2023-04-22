مقتل اثنين وإصابة 10 إثر حريق في مدريد

المصدر: د ب أ

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لقي شخصان حتفهما وأصيب عشرة في حريق وقع على ما يبدو جراء حادث في مطعم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

واندلع الحريق في وقت متأخر أمس الجمعة، بالقرب من المخرج الوحيد للمطعم وانتشر سريعا، بحسب فرقة الإطفاء.

وفر بعض الضيوف إلى الجزء الخلفي من المطعم ولكنهم لم يتمكنوا من الهرب.

ووصل رجال الإطفاء سريعا إلى الموقع من نقطة إطفاء قريبة، حيث تمكنوا من إخماد الحريق الذي وقع في ميدان مانويل بيسيرا، كما تم إنقاذ العالقين، بحسب متحدث باسم فرقة الإطفاء. غير أن اثنين منهم كانوا قد فارقوا الحياة.

وقال شاهد عيان لصحيفة أل بايس إن نادلا أشعل النار خطأ في بعض الزهور البلاستيكية.

وأفاد شاهد عيان آخر بأن ألسنة النار انتشرت سريعا، حيث جعل الدخان الكثيف التنفس أمرا صعبا.

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