هدوء نسبي يخيم على العاصمة السودانية

المصدر: د ب أ

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شهدت مدن العاصمة السودانية الثلاث الخرطوم وبحري وام درمان هدوءا نسبيا في الساعات الأخيرة باستثناء بعض المناطق في الخرطوم التي لايزال قاطنوها يسمعون دوي الانفجارات وأصوات الاشتباكات لاسيما في الأحياء الواقعة وسط وجنوب الخرطوم بجانب أحياء في أم درمان.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وافقا على هدنه لمدة ثلاثة أيام بوساطة أمريكية، تنتهي غداً الأحد.

وقال شهود عيان بأحياء جنوب ووسط الخرطوم إنه لأول مرة منذ اندلاع الحرب يوم السبت الماضي لا تهتز منازلهم بدوي الانفجارات ولا يسمعون أصوات الرصاص من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وصوت الطائرات المقاتلة في سماء الخرطوم وهو ما جعلهم ينعمون بنوم هادئ.

وقالت "ستنا مختار" إنها استيقظت فجر اليوم السبت على دوي عال وأصوات رصاص بحي الصحافة لكنه لم يستمر طويلا كما هي العادة.

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