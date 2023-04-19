الإنتربول يضبط أكثر من 200 طن من المخدرات في أمريكا اللاتينية

المصدر: د ب أ

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قالت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) الثلاثاء إن سلطات أمريكا اللاتينية اعتقلت 14 ألفا و260 شخصا وصادرت نحو 200 طن من الكوكايين في إطار عملية كبيرة.

وبين 12 مارس و 2 أبريل، صادرت السلطات 203 أطنان من الكوكايين ومخدرات أخرى تبلغ قيمتها مجتمعة حوالي 7ر5 مليار دولار و 372 طنا من مخدرات أخرى كجزء من عملية "تريجر آي إكس" الممولة من الاتحاد الأوروبي.

كما تم ضبط حوالي 8263 سلاحا ناريا غير مشروع وحوالي 305 آلاف طلقة ذخيرة في العملية التي تم تنسيقها في 15 دولة.

وجمع الإنتربول خبراء أسلحة من الدول المعنية في مدينة فوز دو إيجواسو البرازيلية على الحدود مع باراجواي والأرجنتين لإدارة العملية.

وإجمالا، عطلت السلطات نشاط 20 جماعة إجرامية، بما في ذلك عصابة الجريمة البرازيلية بريميرو كوماندو دا كابيتال، وعصابة الشباب السلفادورية مارا سالفاتروتشا، وكارتل البلقان، التي تنشط أيضا في أمريكا الجنوبية.

وقال الأمين العام للإنتربول يورجن شتوك إن "حقيقة أن عملية تستهدف الأسلحة النارية غير المشروعة أسفرت عن مضبوطات ضخمة من المخدرات هي دليل آخر، إذا لزم الأمر، على أن هذه الجرائم متشابكة".

وأضاف أن "شبكات الجريمة المنظمة التي تقف وراء كل هذه الأنشطة غير المشروعة لها أولوية واحدة فقط، وهي الربح. ونحن، بصفتنا جهات إنفاذ القانون، يجب أن نكون مصممين بنفس القدر على تفكيكها في كل منطقة وعلى الصعيد العالمي".

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