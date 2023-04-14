غوتيريش قلق بشأن اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية

المصدر: رويترز

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أكد متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش كتب رسالة إلى روسيا وأوكرانيا وتركيا يعبر فيها عن قلقه بشأن تنفيذ اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب خلال الحرب من عدة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.

وتأتي الخطوة بعدما قالت الأمم المتحدة إنه لم يتم تفتيش أي سفن يوم الثلاثاء بموجب الاتفاق "لأن الطرفين يحتاجان لمزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن الأولويات التشغيلية". وجرى استئناف عمليات التفتيش يوم الأربعاء.

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