250 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

المصدر: د ب أ

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احتشد أكثر من 250 ألف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم الجمعة مع اقتراب نهاية شهر رمضان بحسب الأوقاف الإسلامية بالقدس : .

ويضم حرم المسجد الأقصى مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى، أولى القلبتين وثالث الحرمين.

وهذه هي الجمعة الأخيرة في شهر رمضان، الذي بدأ قبل حوالي ثلاثة أسابيع ومن المتوقع أن ينتهي الخميس المقبل.

وقال مسؤولون إن حوالي 90 ألف فلسطيني سافروا خصيصا من الضفة الغربية، وكانوا من بين أولئك الذين يستوفون متطلبات الدخول الإسرائيلية التي تشمل أن يكون الرجال والسيدات جلهم فوق سن الخامسة والخمسين.

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