روسيا ترفع حالة التأهب القصوى لأسطول المحيط الهادئ

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، رفع حالة تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد في إطار إجراء فحص مفاجئ.

وقال شويجو، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، : "اليوم، ابتداء من الساعة التاسعة (بتوقيت فلاديفوستوك)، تم رفع حالة تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد القتالي، وتم تعيين القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأميرال إيفمينوف نيكولاي أناتوليفيتش، المشرف المباشر على الفحص"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضاف: "خلال الفحص، سيتعين على أسطول المحيط الهادئ صد الضربات الصاروخية والجوية الكثيفة، وإجراء مناورات للبحث عن الغواصات وتدميرها، وإطلاق طوربيدات ونيران مدفعية وصواريخ في إطار التدريب على ضرب مجموعة حاملات الطائرات البحرية والأهداف الأرضية الافتراضية للعدو".

وقال وزير الدفاع الروسي إن الجنود سيتدربون على التصدى لمحاولة هبوط للعدو في جزر الكوريل الجنوبية وجزيرة ساخالين.

وأشار إلى أن الهدف من التدريب هو إعداد الوحدات بشكل أفضل لهجوم محتمل، وقال إنه تم إبلاغ الملحقين العسكريين الأجانب بالهدف من التدريب.

ومن المقرر أيضا أن تشارك فرق من القوات الجوية والصاروخية في التدريبات، وكذلك وحدات الإمداد.

ومن جانبه،قال رئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف، إن المناورة ستجرى على ثلاث مراحل، أولا حشد القوات ومن ثم إنطلاق السفن وأخيرا محاكاة العمليات القتالية.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل عمليات الفحص المفاجئ من أجل تقييم الدولة وزيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية والقوات ولحل المهام الموكلة في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

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