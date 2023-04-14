زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب أفغانستان

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، بعد ظهر اليوم الجمعة، مدينة "فايز آباد"، عاصمة ولاية "بدخشان" شمال شرق أفغانستان.

وطبقا للمركز الوطني الهندي لعلم الزلازل، وقع الزلزال في الساعة الواحدة و43 دقيقة، بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة، وكان مركزه على بعد 124 كيلومترا جنوب غرب "مدينة فايز آباد"، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وكان الزلزال على عمق 150 كيلومترا، عند خط عرض 36 و38 وخط طول، 69 و48.

يشار إلى أن وتيرة الكوارث الطبيعية، بما فيها الزلازل، زادت في الأشهر القليلة الماضية، في أفغانستان، لاسيما في ولاية "بدخشان".

وأفغانستان عرضة للكوارث الطبيعية ، بما في ذلك الزلازل والانهيارات الأرضية والانهيارات الجليدية والفيضانات والأمطار الغزيرة.

وشهدت البلاد زلزالا قويا ، بلغت شدته 6.5 درجات الشهر الماضي، وكان مركزه في منطقة "جورم" بولاية "بدخشان" وأسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص وإصابة آخرين.

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