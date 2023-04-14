كوريا الشمالية تختبر صاروخاً عابراً للقارات يعمل بالوقود الصلب

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنها اختبرت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب في تطور يهدف إلى "التعزيز الجذري" لقواتها، وهو ما قال خبراء إنه سيسهل إطلاق الصواريخ دون سابق إنذار.

وأفادت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية بأن الزعيم كيم جونج أون قاد الاختبار أمس الخميس، وحذر من أن التجربة ستجعل الأعداء "يمرون بأزمة أمنية أوضح، وستواصل بث عدم الارتياح والرعب فيهم من خلال اتخاذ إجراءات مضادة فتاكة وهجومية حتى يتخلوا عن تفكيرهم الأعمى وأفعالهم المتهورة".

وقال محللون إن هذا هو أول استخدام لكوريا الشمالية للوقود الصلب في صاروخ متوسط المدى أو صاروخ باليستي عابر للقارات، وهو أمر مهم لنشر الصواريخ بشكل أسرع في حالة نشوب حرب.

وقالت وزارة الدفاع في سول إن بيونجيانج لا تزال تطور هذا السلاح، وإنها بحاجة لمزيد من الوقت والجهد لتبرع في تلك التكنولوجيا. ويشير ذلك إلى أنها قد تجري المزيد من تجارب الإطلاق.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية صورا لكيم وهو يشاهد عملية الإطلاق برفقة زوجته وشقيقته وابنته، فيما كان الصاروخ مغطى بشباك مموهة على منصة إطلاق متنقلة. وأظهر مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام الحكومية الصاروخ هواسونج-18 وهو ينطلق من أنبوب الإطلاق، مما تسبب في سحابة من الدخان.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية إن تطوير الصاروخ هواسونج-18 "سيحسن بدرجة كبيرة عناصر الردع الاستراتيجي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ويعزز بشكل جذري فعالية موقفها بالنسبة لشن هجوم نووي مضاد ويحدث تغييرا في التطبيق العملي لاستراتيجيتها العسكرية الهجومية".

وذكرت وزارة الدفاع في سول أن القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية أجرت تدريبات بعد ساعات من الإعلان بمشاركة قاذفات أمريكية من طراز بي-52 إتش إلى جانب طائرات مقاتلة من طرازات إف-35 إيه وإف-15 وإف-16.

وقالت الوزارة في بيان "من خلال نشر أصول استراتيجية أمريكية بوتيرة وكثافة متزايدة، سيستمر البلدان في إظهار إصرار تحالفنا القوي على عدم السماح أبدا بأي هجوم نووي من كوريا الشمالية".

وانتقدت كوريا الشمالية تدريبات عسكرية مشتركة جرت في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية باعتبارها تصعيدا للتوتر، وكثفت اختبارات أسلحتها في الأشهر الماضية.

وعرضت كوريا الشمالية لأول مرة ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب خلال عرض عسكري في فبراير شباط بعد اختبار محرك عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب في ديسمبر كانون الأول.

وجاء الإطلاق بعد أيام من دعوة الزعيم الكوري الشمالي إلى تعزيز الردع الحربي بطريقة "عملية وهجومية بدرجة أكبر" لمواجهة ما وصفته بلاده بالخطوات العدوانية من الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون إن الصاروخ الذي أطلق من مكان قرب بيونجيانج حلق مسافة ألف كيلومتر تقريبا قبل أن يسقط في المياه شرقي كوريا الشمالية. وقالت بيونجيانج إن الاختبار لا يشكل تهديدا للدول المجاورة.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز