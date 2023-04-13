برلسكوني في تحسن ولايزال قيد العناية المركزة

المصدر: رويترز

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أعلن أطباء رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني عن ”تحسن مستمر” إضافي في حالته يوم الخميس حيث يتلقى العلاج من التهاب في الرئة ومشاكل في الكلى ناجمة عن سرطان الدم المزمن.

وظل برلسكوني (86 عاما)، في العناية المركزة في مستشفى سان رافاييل في ميلانو، والتي دخلها في 5 أبريل بسبب مشاكل في التنفس.

بعد دخوله المستشفى، كشف طبيب برلسكوني منذ فترة طويلة، الدكتور ألبرتو زانغريلو، أن رئيس الوزراء السابق الذي شغل المنصب لثلاث فترات، يعالج من سرطان الدم المزمن منذ فترة، وأنه يعالج من عدوى رئوية ذات صلة.

وذكر زانغريلو وطبيب الأورام الدكتور فابيو سيرسيري ذكرا يوم الخميس أن برلسكوني شهد ”تحسنا مستمرا إضافياً في وظائف الجهاز التنفسي والكلى” خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وقال الأطباء إن العلاج ساعد في احتواء الالتهاب وعدد كبير من خلايا الدم البيضاء. يشير ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء إلى وجود عدوى، وعادة ما يتسبب سرطان الدم في زيادة إنتاج هذه الخلايا.

وعانى برلسكوني من العديد من المشاكل الصحية على مر السنين، بما في ذلك أمراض القلب وكوفيد-19 في عام 2020، ما أدى إلى دخوله المستشفى لمدة 10 أيام.

كما قام بتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب منذ سنوات، وخضع لعملية جراحية في القلب لاستبدال الصمام الأبهري عام 2016 وتغلب على سرطان البروستاتا منذ عقود.

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