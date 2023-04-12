أمريكا تفرض عقوبات على كيانات تدعم الحرب في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة كيانات تدعم الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت الولايات المتحدة، اليوم، أن تلك الكيانات تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية، وتقدم يد العون للحرب في أوكرانيا.

تأتي العقوبات، التي تشمل شركة إلكترونيات وشركة للتجارة الإلكترونية يُعتقد أنها تساعد على نقل سلع ذات استخدام مزدوج، في إطار حزمة عقوبات دولية أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، وتشمل أكثر من 120 كياناً.

وفرضت واشنطن وحلفاؤها عقوبات واسعة النطاق على روسيا بعد اندلاع أزمتها مع أوكرانيا.

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