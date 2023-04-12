صربيا تنفي بيع أسلحة لأوكرانيا وتؤكد التزامها الحياد

المصدر: د ب أ

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نفى وزير الخارجية الصربي، إيفيك داتشيتش، الأنباء التي ترددت عن بيع بلغراد أسلحة لأوكرانيا، مشدداً على التزام صربيا الحياد في نزاع أوكرانيا، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الصربية.

وجاء في بيان، الذي نقلت مقتطفات منه وكالة نوفوستي الروسية اليوم: «ننفي صحة التقارير التي تشير إلى تصدير صربيا أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا، وننفي صحة ما نشرته «رويترز»، وتناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية عنها بهذا الصدد».

وجدد الوزير تأكيد امتثال بلغراد للإجراءات القانونية المحلية والدولية، ورفضها تزويد أي طرف من أطراف النزاع بالأسلحة، إذا كان النزاع يهدد السلم والأمن الوطني.

وأشار إلى أن جمهورية صربيا تلتزم بسياسة الحياد العسكري وقرارات مجلس الأمن الصادرة في فبراير 2022.

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