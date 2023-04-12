إيطاليا تعلن حالة الطوارئ العامة

المصدر: رويترز

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أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ العامة مشيرة إلى وصول أعداد كبيرة من المهاجرين عبر البحر المتوسط في الأسابيع الأخيرة.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن الإجراء يهدف إلى توفير "ردود فعالة وفي الوقت المناسب لتنظيم التدفقات"، حسبما أعلن مكتب ميلوني في روما في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان، تتوقع الحكومة زيادة أخرى في عدد المهاجرين الذين سوف يصلون إلى سواحل إيطاليا في الأشهر المقبلة.

وأكد مكتب ميلوني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن حالة الطوارئ سارية لمدة ستة أشهر ومن المفترض أن تقدم في البداية 5 ملايين يورو (4ر5 ملايين دولار) للمناطق المتضررة بشكل خاص في جنوب إيطاليا.

وسيتم توفير الأموال من صندوق الطوارئ العامة.

كما سيكون إنشاء مراكز استقبال جديدة للاجئين أمرا أكثر سهولة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إعلان حالة الطوارئ بناء على اقتراح من وزير الحماية المدنية الإيطالي نيلو موسوميتشي.

وقال موسوميتشي، بعد الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، "يجب أن يكون من الواضح أن حالة الطوارئ لن تحل المشكلة".

وأضاف موسوميتشي أن "التدخل المتعمد والمسؤول من قبل الاتحاد الأوروبي" هو وحده الذي يمكن أن يساعد في معالجة ذلك.

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