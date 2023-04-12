عاصفة ترابية تضرب كوريا الجنوبية بأكملها

المصدر: د ب أ

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ضربت عاصفة ترابية صفراء كوريا الجنوبية بأكملها تقريبا اليوم الأربعاء، بعد أن نشأت في صحراء جوبي في شمال الصين ومنغوليا، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الحكومية.

وانتشرت العاصفة الصفراء في جميع أنحاء البلاد تقريبا وستؤثر على كوريا الجنوبية بأكملها حتى يوم غد الخميس، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية.

وقالت السلطات إنه تم إصدار تحذير من الغبار الناعم لجميع أنحاء كوريا الجنوبية.

ونصحت السلطات الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي وكبار السن والأطفال بالبقاء في منازلهم واستخدام الأقنعة الواقية عند الخروج.

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