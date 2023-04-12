ترامب: لن أنسحب من سباق الرئاسة حتى ولو تمت إدانتي

المصدر: د ب أ

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مساء الثلاثاء أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي لعام 2024 حتى إذا أدين بتهم تتعلق بدفع أموال غير مشروعة للممثلة ستورمي دانيلز عام 2016 مقابل الصمت.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز ردا على سؤال عما إذا كان هناك أي شيء قانوني يمكن أن يجعله ينسحب من السباق: "لا، لن أنسحب أبدا... لن أفعل ذلك".

وانتقد ترامب قضايا مختلفة ضده وضد مصالحه، بما في ذلك قضية احتيال ضريبي أدينت بها منظمة ترامب العام الماضي، لكنه أضاف: "التجمعات (الانتخابية) أكبر الآن بعد أن أصبح الحماس الآن أكثر مما رأيته في أي وقت مضى".

وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، يواجه ترامب تحقيقات جنائية متعددة وهو أول رئيس حالي أو سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية بعد اتهامه في مانهاتن في وقت سابق من هذا الشهر.

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