كييف توضح حقيقة تجسس واشنطن على زيلينسكي

المصدر: د ب أ

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شككت القيادة الأوكرانية في عملية التجسس المزعومة من جانب الولايات المتحدة على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، في التلفزيون الرسمي، أمس، إن مشاورات الرئيس مع الجيش جرت بشكل مختلف عما تم تصويره في الوثائق الاستخبارية المنشورة.

ورأى بودولياك أن نشر هذه الوثائق لا يشكّل تهديداً على علاقات بلاده مع شركائها الغربيين، مشيراً إلى أن ما ورد في هذه الوثائق يعد من قبيل «التحليلات العادية».

وأعرب عن اعتقاده بأن النشر لم يؤدِّ إلى إحباط هجوم أوكراني مضاد؛ لأن هذا الهجوم لا يزال يجري العمل عليه.

كانت تقارير صدرت في وقت سابق، وذكرت أن وثائق سرية لوزارة الدفاع الأمريكية كشفت أن زيلينسكي اقترح، خلال مشاورات مع قيادة الجيش في نهاية فبراير الماضي، شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على مواقع للجيش الروسي في منطقة روستوف.

ورجَّحت التقارير أن هذا الاقتراح ربما شجع واشنطن على عدم إمداد كييف بأسلحة بعيدة المدى.

لكن بودولياك عارض هذه الرواية، قائلاً: «ليس من المنطقي أن تقول بشكل تجريدي: دعونا نقصف منطقة روستوف».

وأردف أن ما يجري في مثل هذه المشاورات هو تحديد أولويات ووضع استراتيجيات.

وفي رسالة طمأنة، قال بودولياك إن المعلومات الخاصة بمشكلات الدفاع الجوي الأوكراني، على سبيل المثال، معروفة بالفعل.

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