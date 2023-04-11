انتشال جثة خامسة أسفل أنقاض مبنى في فرنسا

المصدر: د ب أ

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أعلن رجال إطفاء، أمس، أن فرق الإنقاذ انتشلت جثة خامسة من أسفل أنقاض مبنى منهار في مدينة مارسيليا الساحلية جنوبي فرنسا.

وتواصلت جهود البحث عن الضحايا، وكان حريق مشتعل أسفل الأنقاض يعرقل في البداية عمليات الإنقاذ، إلا أن رجال الإطفاء أوضحوا أنه لم يعد يمثل مشكلة.

وفي وقت سابق، تم العثور على أربع جثث تحت أنقاض المبنى، ولم ترد معلومات إضافية بشأن المتوفين، وكان ثمانية سكان في عداد المفقودين منذ انهيار المبنى.

وأوضح مكتب المدعي العام أن رجلاً كان يعتقد أنه من بين المفقودين تواصل مع أقاربه.

وكان المبنى المؤلَّف من أربعة طوابق قد انهار في المدينة الواقعة جنوبي فرنسا في الساعات الأولى من صباح أول من أمس، وقد انهارت أجزاء من منزلين مجاورين.

وتعتقد السلطات أنه من المرجح أن يكون انفجار سبب انهيار المبنى، وأصيب خمسة أشخاص من مباني مجاورة في الحادث، وتم إخلاء أكثر من 30 منزلا كإجراء احترازي.

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