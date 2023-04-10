أوكرانيا وروسيا تتبادلان مجددا أكثر من 200 أسير

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبادلت أوكرانيا وروسيا مجدداً أكثر من 200 أسير، وذلك حسبما أعلنته الدولتان اليوم الاثنين.

وقال رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني اندريه يرماك:" استعدنا 100 فرد من أهلنا من جنود وبحارة وحرس حدود وحرس وطني" ، مشيرا إلى أنه يوجد بين هؤلاء أشخاص مصابون بإصابات خطيرة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق نقل 106 جنود روس إلى موسكو لأغراض منها تلقي العلاج الطبي.

يشار إلى أن عدد الأوكرانيين الذين تمت استعادتهم من الأسر الروسي وصل منذ الحرب في فبراير 2022 إلى أكثر من 2000 أوكراني.

ويعتبر ملف تبادل الأسرى هو القضية الوحيدة التي لا يزال طرفا الحرب يتفاوضان بشأنها في الوقت الراهن حيث يجري تبادل للأسرى والمصابين بين الجانبين بشكل منتظم، وفي المقابل تجمدت كل المحادثات الأخرى الخاصة بالتوصل إلى حل للصراع بين البلدين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز