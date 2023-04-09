زيلينسكي: أوكرانيا في طريقها إلى «الناتو»

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يرى بلاده تسير في طريقها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال زيلينسكي، في رسالة مصورة مساء أمس، إنه في ضوء المساعدات العسكرية الجديدة من الغرب والدعم الدولي، تكون أوكرانيا مرَّت بأسبوع من السير على الطريق إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأقرَّت ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، بضرورة دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خلال قمة الحلف العسكري في العاصمة فيلنيوس في شهر يوليو المقبل.

ووفقاً للكرملين، فإن سعي زيلينسكي للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) هو أحد أسباب الحرب.

وتقدَّم زيلينسكي، في خريف عام 2022، بطلب للانضمام السريع لبلاده إلى الناتو، ويراهن على معاملة تفضيلية لأوكرانيا.

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