زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب جنوب تركيا

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في موقعها الإلكتروني، أن مركز الزلزال كان بمنطقة "غوكصون" التابعة للولاية، وكان على عمق 16.36 كيلومترا، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

كان زلزالان مدمران، ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، وكان الزلزال الأول بقوة 7.7 درجات، والثاني بعد عدة ساعات بقوة 7.6 درجات، كما تلتهما آلاف الهزات، ما أسفر عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.



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