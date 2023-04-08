الصين تبدأ تدريبات عسكرية لمدة ثلاثة أيام حول تايوان

المصدر: رويترز

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أعلن الجيش الصيني اليوم السبت عن بدء مناورات عسكرية تستمر لمدة ثلاثة أيام حول تايوان.

وأضاف أن المناورات تعد "تحذيرا جديا" لتايوان، ووصفها بأنها ضرورية للحفاظ على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية.

وقالت القيادة الميدانية الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان مقتضب إن الصين ستسير "دوريات استعداد للقتال" وتُجري تدريبات حول مضيق تايوان وإلى الشمال والجنوب والشرق من تايوان.

والتقت تساي مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أثناء وجودها في لوس أنجليس يوم الأربعاء مما أثار غضب بكين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.

من جهتها قالت وزارة الدفاع في تايوان إنها ستتعامل مع إعلان بكين عن بدء المناورات بهدوء وعقلانية وبشكل لا يتضمن أي تصعيد أو إثارة للنزاع.

وقالت الوزارة إنها رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربع طائرات صينية في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بتايوان.

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة تايوان مع وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة مايكل كول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس في وقت لاحق اليوم السبت.

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