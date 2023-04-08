زيلينسكي: عودة القرم لأوكرانيا ستعيد النظام إلى العلاقات الدولية

المصدر: د ب أ

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طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بإعادة شبه جزيرة القرم إلى سيطرة أوكرانيا، مؤكداً أن ذلك سيعيد النظام إلى العلاقات الدولية.

وأوضح زيلينسكي، أمس، أنه لا يوجد بديل عن إعادة شبه جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا، إلى أوكرانيا.

وقال، في رسالة فيديو نشرها مكتبه: «يجب أن يعرف العالم أن الاحترام والنظام سيعودان إلى العلاقات الدولية فقط عندما يعود العلم الأوكراني إلى القرم»، مشيراً إلى أن ذلك لن يكون إلا «عندما تكون هناك حرية».

وأضاف، في مقطع فيديو منفصل لاجتماعه مع عسكريين، أن إنهاء سيطرة موسكو على القرم مهم للعالم كله، وليس لأوكرانيا فقط، منوهاً بأنه مقتنع بهذا.

تأتي تصريحات زيلينسكي بعدما اقترح الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا أن تتنازل كييف عن القرم في إطار اتفاق سلام مع موسكو.

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