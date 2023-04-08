خطة احتجاجية جديدة لنشطاء المناخ في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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تخطط مجموعة حماية المناخ «الجيل الأخير» لإغلاق شوارع برلين وتنظيم أعمال احتجاجية أخرى في العاصمة خلال الأسبوع الأخير من أبريل حتى مايو المقبل.

وأوضح موقع «الجيل الأخير» الإلكتروني أنه «اعتباراً من يوم الاثنين 24 أبريل الجاري، سنوقف الحركة في برلين بسلام مع إغلاق الشوارع».

وأكد أنه تم التخطيط لعقد اجتماع يوم الأحد، 23 أبريل، الساعة الثالثة مساء عند بوابة براندنبورغ.

ويطالب النشطاء، الذين يواصلون إلصاق أنفسهم بالشوارع، بوضع حد أقصى للسرعة على الطرق الألمانية السريعة لا تزيد على 100 كيلومتر / ساعة، وإصدار تذكرة دائمة للحافلات والقطارات بقيمة 9 يورو كإجراءات فورية ضد «الانهيار المناخي» الوشيك.

وينص موقع «الجيل الأخير» الإلكتروني على أنه في الوقت من 24 حتى 28 أبريل، ومن 1 حتى 5 مايو، سيحاولون وضع أكبر عدد ممكن من الحواجز.

وأضاف أن هناك أيضاً حملات يومي 20 و21 أبريل، ولكن مع التركيز على وسط مدينة برلين، ومن ثم «ربما لن تصل إلى طريق مسدود تام في المدينة».

وفي استراتيجية ربيع 2023، كتبت المجموعة: «نحن نمثل 99% من الشعب، ومن المفترض أن نستخدم قوتنا لإثراء البشر والطبيعة بقسم ولو صغير، لكننا الطبيعة التي تقاوم، الناس الذين سئموا الركوع أمام الربح والمليارديرات وجماعات الضغط والأحزاب الذين يبيعون قيمهم خوفاً من خسارة الأغلبية».

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