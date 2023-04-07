زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختبر سواحل جزيرة كامتشاتكا بشرق روسيا، اليوم الجمعة.

وأفاد فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة بأكاديمية العلوم الروسية، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على بعد 445 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي في الجزيرة.

وذكر المكتب الصحفي في مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة سخالين، أنه في الساعة 13:22 (05:22 بتوقيت موسكو) تم تسجيل وقوع زلزال على مسافة 150 كلم جنوب مدينة سيفيرو كوريلسك في المحيط الهادئ.

يشار إلى أن زلزالا بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر ضرب كامتشاتكا يوم الإثنين الماضي، بحسب الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، فرع كامتشاتكا.

ولم ترد اي تقارير عن خسائر بشرية أو مادية في الزلزالين.

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